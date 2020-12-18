Видео ярких моментов пресс-конференции Путина 

17 декабря 2020 года прошла очередная ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина . Глава государства вышел в прямой эфир по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарево. Такой формат общения был выбран из-за сложившейся эпидемиологической ситуации во всем мире.

В ходе пресс-конференции 2020 были затронуты важные вопросы в сферах экономики, пандемии, социальных льгот, оппозиционеров в России, отношений с Украиной и Белоруссией, а также внешней политики.