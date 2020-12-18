Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Лавров ответил на упрёк украинского коллеги 

ИА Regnum и ещё 11 1 час назад
Лавров ответил на упрёк украинского коллеги
Фото: РИА Новости
Связанные с Донбассом вопросы Украине лучше решать напрямую, то есть общаясь с руководством ДНР и ЛНР, сообщили 18 декабря в пресс-службе МИД РФ.
Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на сделанное ранее заявление украинского коллеги Дмитрия Кулебы, который сожалеет, что ему не удаётся переговорить с главой МИД РФ.
По словам Лаврова, Кулеба пытался связаться с ним по вопросу Донбасса, когда глава МИД РФ был в Сирии.

«Он хотел обсудить инцидент на линии соприкосновения в Донбассе. Насколько известно, через пару дней этот вопрос рассматривался в Контактной группе». Лавров

Российский дипломат призвал Украину «по подобным темам выходить на прямую связь с Донбассом» — в соответствии с Комплексом мер. Иначе же происходит попытка «политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа».

«Если у моего украинского коллеги возникает желание всерьёз обсудить конкретные вопросы, касающиеся выполнения Киевом Минских соглашений, договорённостей парижского саммита «нормандского формата» или наших двусторонних отношений с Украиной, то мы всегда открыты к такому диалогу». Лавров

Российский министр добавил, что такого желания Киев не проявляет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кулеба накануне, 17 ноября, заявил, что хотел поговорить с Лавровым, но ему это не удалось. А ему «есть что сказать».
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
ИА Regnum: последние новости
«Это другое». Журналист ВВС объяснил «побег» с пресс-конференции Путина «Это другое». Журналист ВВС объяснил «побег» с пресс-конференции Путина Песков указал на «уши спецслужб» других стран в «деле Навального» Песков указал на «уши спецслужб» других стран в «деле Навального» Путин подтвердил поставки российских вакцин от коронавируса странам СНГ Путин подтвердил поставки российских вакцин от коронавируса странам СНГ
Комментарии 2
Политика , Сергей Лавров , МИД , Киев , Париж , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
00:57
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение