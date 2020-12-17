Исландский журналист восхитился пресс-конференцией Путина

Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон, которому удалось пообщаться с Владимиром Путиным в ходе его пресс-конференции, рассказал, что не боится хвалить российского президента и ругать западные СМИ — по его мнению, Россия идет правильным курсом, а вот Запад как раз не прав по отношению к ней.

Во время ежегодной пресс-конференции российского президента Хаукссон рассказал Путину, что на Западе на самом деле многие "искренне любят Россию", а судить об отношении простых европейцев по высказыванию властей и СМИ не стоит. По его мнению, "BBC CNN, исландская пресса" ведут "большую войну" лично против президента РФ.

Он также похвалил Путина за такой формат, как ежегодные пресс-конференции и прямые линии с россиянами, во время которых слышен голос простых людей.

"Это уникальное событие во всем мире… Это прямая демократия, это заземление лидера", — сказал Хаукссон и предложил провести подобное общение не только с Путиным, но одновременно со многими мировыми лидерами, например, из Скандинавии.

Путин поблагодарил журналиста за добрые слова и признал, что подобное "редко услышишь", а также предупредил, что ему "достанется от коллег" и посоветовал "потерпеть".

После пресс-конференции Хаукссон рассказал РИА Новости, что надеется, что западные "президенты и канцлеры, короли и королевы будут практиковать демократию таким образом и присоединятся к Путину". "Это прямая демократия, с народом", — считает он.

По оценке Хаукссона, на западе нет подобных форматов.

"В прямом эфире нет. Они приходят (в студию)", — пояснил он.

Критиковать западные СМИ журналист не боится. "Я ничего не боюсь… Я не работаю на недружественную (к России) редакцию, и наша политика — не как у Брюсселя и не западный мейнстрим", — заверил Хаукссон.

По мнению журналиста, на информационную политику европейских СМИ, в том числе исландских, оказывает влияние Брюссель, то есть штаб-квартира НАТО , ведь Исландия является членом этого блока. Поэтому в СМИ даже этой далекой от России страны можно встретить мало положительной информации.

"Русских надо обязательно очернять, что-нибудь плохое только о России", — пояснил журналист.

Про себя Хаукссон рассказал, что уже 30 лет живет в РФ — он приехал еще в 1990 году изучать русский язык и тогда же стал работать журналистом, поэтому хорошо помнит события тех лет.

"Да, я очень люблю Россию… Считаю, хорошая страна, которая идет правильным путем. Есть проблемы, естественно — воровство, коррупция. Но как Путин менял страну — это, наверное, уникально в новейшей истории. Такую махину, такую огромную территорию… Просто я могу сравнивать 90-е годы и сегодня. Запад немного неправильно себя ведет по отношению к себе и к России", — считает он.

Сейчас он сотрудничает с исландским радио "Сага", а также выступает стрингером для других исландских СМИ. В своих публикациях он старается быть объективным.