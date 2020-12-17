Песков признал, что за Навальным следят российские спецслужбы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что за политиком Алексеем Навальным следят спецслужбы. Это следует из его ответа журналисту «Дождя» Антону Желнову, сообщает телеканал.
«Президент сказал причину, почему за ним [за Навальным] присматривают [спецслужбы]. Растущие уши специальных служб [других стран], и мы тоже неоднократно говорили, что вызывает много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти», — заявил Песков.
На уточняющий вопрос, почему тогда Навального не спасли от отравления, пресс-секретарь президента сказал: «Это не ко мне».
Сегодня в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос об отравлении Навального заявил, что сотрудникам ФСБ незачем его травить. Президент РФ также заподозрил политического оппонента в связях с американскими спецслужбами и отметил, что это повод для российских пресс-служб «за ним присматривать».