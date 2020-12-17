Песков признал, что за Навальным следят российские спецслужбы

«Президент сказал причину, почему за ним [за Навальным] присматривают [спецслужбы]. Растущие уши специальных служб [других стран], и мы тоже неоднократно говорили, что вызывает много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти», — заявил Песков.