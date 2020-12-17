Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

«Дождь»: Песков признал, что за Навальным следят российские спецслужбы 

Свободные новости и ещё 1 1 час назад
Песков признал, что за Навальным следят российские спецслужбы
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что за политиком Алексеем Навальным следят спецслужбы. Это следует из его ответа журналисту «Дождя» Антону Желнову, сообщает телеканал.

«Президент сказал причину, почему за ним [за Навальным] присматривают [спецслужбы]. Растущие уши специальных служб [других стран], и мы тоже неоднократно говорили, что вызывает много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти», — заявил Песков.

На уточняющий вопрос, почему тогда Навального не спасли от отравления, пресс-секретарь президента сказал: «Это не ко мне».
Сегодня в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос об отравлении Навального заявил, что сотрудникам ФСБ незачем его травить. Президент РФ также заподозрил политического оппонента в связях с американскими спецслужбами и отметил, что это повод для российских пресс-служб «за ним присматривать».
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
Свободные новости: последние новости
Российским семьям с детьми до 8 лет выплатят по пять тысяч рублей к Новому году Российским семьям с детьми до 8 лет выплатят по пять тысяч рублей к Новому году Путин заявил, что не решил идти ли на выборы в 2024 году Путин заявил, что не решил идти ли на выборы в 2024 году Стартовала ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Стартовала ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Комментарии 6
Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Антон Желнов , Владимир Путин , ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
00:59
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
Происшествия
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
00:15
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
Происшествия
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Китай впервые превзошел СССР
00:22
Китай впервые превзошел СССР
Наука и техника
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
00:59
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
Происшествия
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
01:43
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение