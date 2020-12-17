Путин дал прогноз будущим отношениям с Байденом 

«Не знаю, это в значительной степени зависит от новой администрации. Повторяю еще раз, он человек очень опытный, он всю жизнь в политике. Вопрос, знаете, известная формула есть: короля делает свита, поэтому как будет выстроена команда», — передает слова российского лидера РИА «Новости».