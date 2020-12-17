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Москва

Путин дал прогноз будущим отношениям с Байденом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Путин дал прогноз будущим отношениям с Байденом
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с избранным президентом США Джозефом Байденом будут во многом зависеть от его новой администрации, отметив, что короля делает свита.

«Не знаю, это в значительной степени зависит от новой администрации. Повторяю еще раз, он человек очень опытный, он всю жизнь в политике. Вопрос, знаете, известная формула есть: короля делает свита, поэтому как будет выстроена команда», — передает слова российского лидера РИА «Новости».

Путин напомнил, что уже есть претенденты на ключевые должности в Белом доме.

«Все они нам известны, так или иначе мы с ними работали, здесь каких-то неожиданностей мы не ждем», — сказал он.

Между тем, телефонного разговора Путина с Байденом или действующим американским президентом Дональдом Трампом не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Но это может оперативно согласоваться, но пока нет», — добавил он.

Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного главу Соединенных Штатов с победой на выборах.
Во вторник бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России. По мнению экс-дипломата, новая команда Белого дома будет предпринимать больше усилий по развитию двусторонних отношений с соседними с Россией странами, в частности с Молдавией, Украиной, Грузией.
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Политика , Дмитрий Песков , Майкл Макфол , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , США
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