Путин рассказал о сути дела Сафронова 

Задавая вопрос, Колесников предположил, что информацию, которую якобы передавал Сафронов зарубежным спецслужбам, он мог брать из открытых источников. При этом, отметил он, даже если представить, что источники не были открытыми, человек мог «оступиться» и «не ведал, что творил». В таком случае его можно было бы простить, считает Колесников. Журналист заявил, что хорошо знает Ивана Сафронова и готов прямо сейчас за него поручиться.

«Из открытых источников он брал информацию или из неоткрытых, это следствие должно разобраться. Ведь его судят не за его журналистскую деятельность, в этом весь смысл. Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а его прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это вообще не связано с его журналистской деятельностью. Это связано с достаточно длительным периодом работы советником или помощником Дмитрия Рогозина, когда он в правительстве работал, в Роскосмосе работал. С журналистской деятельностью это не связано вообще», — заявил Владимир Путин.

Президент признал, что Сафронов мог оступиться. По его словам, «это бывает», и надо смотреть, какой вред он нанес своей деятельностью.

«Самый большой грех, который у нас есть, — это предательство. Сдача информации закрытого характера в течение длительного периода иностранной спецслужбе — это предательство», — резюмировал президент.

Путин посочувствовал людям, которые доверяли Сафронову, а также самому экс-журналисту, поскольку его работа на иностранные спецслужбы «все-таки говорит о его внутреннем содержании».

«Можно ли будет потом простить и помиловать, это вопрос следующего этапа. Пока об этом говорить преждевременно», — заключил Путин.

Как сообщал «Рамблер», 7 июля бывший журналист Сафронов был задержан в Москве по подозрению в работе на специальные службы Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток. Следствие предъявило ему обвинение в шпионаже.