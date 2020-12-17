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Москва

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Байденом пока не планируется 

ТАСС 22 минуты назад
Песков: телефонный разговор Путина с Байденом пока не планируется
Фото: РИА Новости
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Джозефом Байденом, как и с действующим американским лидером Дональдом Трампом, пока не планируется. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет никаких планов", — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, планируется ли телефонный разговор Путина с Байденом.

"С Трампом — тоже нет в планах пока. Это может оперативно согласоваться, но пока нет", — добавил пресс-секретарь российского лидера.
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Политика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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