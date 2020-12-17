Песков: телефонный разговор Путина с Байденом пока не планируется

"Нет, пока нет никаких планов", — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, планируется ли телефонный разговор Путина с Байденом.

"С Трампом — тоже нет в планах пока. Это может оперативно согласоваться, но пока нет", — добавил пресс-секретарь российского лидера.