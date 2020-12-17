Президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году давно тлеющий конфликт в Нагорном Карабахе вышел из-под контроля, обострение не связано с внешним вмешательством. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».

«Неоднократно возникали трения, перестрелки, мелкие стычки, в конечном итоге вылилось в конфликт», — объяснил президент.

Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное разрешение конфликта. Страна исходила из того, что Азербайджан должен получить обратно семь удерживаемых районов Нагорного Карабаха.

«Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, на будущее должен быть зафиксирован статус кво. Главная цель мирного соглашения — чтобы люди не гибли», — отметил президент.

По словам Путина, Россия рассчитывает, что другие страны и международные организации перейдут от слов к делу и начнут помогать людям в зоне конфликта.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон.

8 ноября Алиев объявил о взятии стратегически важного города — Шуши.

Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Россияне останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок. Алиев говорил, что миротворческая миссия будет совместной, в ней также примет участие Турция.

В рамках нового соглашения Армения возвращает Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.