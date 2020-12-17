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Москва

Пресс-конференция: Путин потребовал доказательств по делу Навального 

Елена Прошина 18 минут назад
Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны до сих пор не отправили России доказательств по делу оппозиционера Алексея Навального. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
Путин отметил, что России уже несколько раз просила предоставить официальное заключение об отравлении Навального. По его словам, если документы предоставят, Россия присоединится к расследованию.

«Если у кого-то есть данные, что применялось химическое оружие, в данном случае «Новичок», мы вас просим: «Дайте нам, пожалуйста, эту информацию», — заявил президент.

Как писал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую клинику утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite.
Врачи Charite попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок». К аналогичным выводам пришли специалисты во Франции и Швеции.
Позже в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что вещество, обнаруженное в организме Навального, похоже на нервно-паралитический яд из группы «Новичок», но не внесено в Конвенцию о запрещении химического оружия.
В МИД России обвинили ОЗХО в предвзятости. Дипломаты заявили, что выводы военных лабораторий Германии, Франции и Швеции подтвердили выбранные ОЗХО лаборатории, также «имеющие отношение к военно-политическим структурам евроатлантического сообщества».
Комментарии
Политика , Видео , Алексей Навальный , Владимир Путин , МИД , ОЗХО
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