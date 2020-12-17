Путин отметил, что России уже несколько раз просила предоставить официальное заключение об отравлении Навального. По его словам, если документы предоставят, Россия присоединится к расследованию.

«Если у кого-то есть данные, что применялось химическое оружие, в данном случае «Новичок», мы вас просим: «Дайте нам, пожалуйста, эту информацию», — заявил президент.

Как писал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую клинику утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite.

Врачи Charite попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок». К аналогичным выводам пришли специалисты во Франции и Швеции.

Позже в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что вещество, обнаруженное в организме Навального, похоже на нервно-паралитический яд из группы «Новичок», но не внесено в Конвенцию о запрещении химического оружия.