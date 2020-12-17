Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны до сих пор не отправили России доказательств по делу оппозиционера Алексея Навального. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
Путин отметил, что России уже несколько раз просила предоставить официальное заключение об отравлении Навального. По его словам, если документы предоставят, Россия присоединится к расследованию.
«Если у кого-то есть данные, что применялось химическое оружие, в данном случае «Новичок», мы вас просим: «Дайте нам, пожалуйста, эту информацию», — заявил президент.
Как писал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую клинику утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite.
Врачи Charite попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок». К аналогичным выводам пришли специалисты во Франции и Швеции.
Позже в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что вещество, обнаруженное в организме Навального, похоже на нервно-паралитический яд из группы «Новичок», но не внесено в Конвенцию о запрещении химического оружия.
В МИД России обвинили ОЗХО в предвзятости. Дипломаты заявили, что выводы военных лабораторий Германии, Франции и Швеции подтвердили выбранные ОЗХО лаборатории, также «имеющие отношение к военно-политическим структурам евроатлантического сообщества».