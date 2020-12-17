Пресс-конференция Путина: президент ответил на вопросы об отставке губернатора Камчатки Фургала

Журналистка спросила Путина, есть ли у него новая информация по делу хабаровского губернатора и слышит ли власть людей, которые выходят на акции протеста.

«У меня с ним были добрые отношения, он был вполне лояльный к федеральной власти человек, никаких проблем с ним не возникало. На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно и старался, как руководитель региона», — так Путин описал Фургала.

В то же время президент подчеркнул, что обвинения в адрес Фургала очень тяжелые. Он призвал дать следователям возможность закончить работу и передать дело в суд.

«Это не политическое преследование. Это просто уголовное дело. Когда речь идет о представителях других партий, происходит то же самое — в том числе «Единой России», — заключил Путин.

Как сообщал «Рамблер», Фургал возглавлял регион с 2018 года, а в июле 2020-го его задержали. В Следственном комитете сообщили, что он подозревается в организации убийств и покушений на убийства бизнесменов в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Фургала доставили в Москву и арестовали, позже Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Все обвинения Фургал отвергает.

Через несколько дней после задержания чиновника в Хабаровске начались акции в его поддержку.