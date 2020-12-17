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Так Путин ответил на вопрос НТВ: журналист попросил Путина назвать самых сложных и комфортных для него мировых лидеров и прокомментировать отношения с Эрдоганом.

«Эрдоган — мужчина, он держит слово и хвостом не виляет. Если это выгодно для его страны, он идет до конца», — подчеркнул Путин.

Как сообщал «Рамблер», также в ходе пресс-конференции президент рассказал об отношениях с главой Китая Си Цзиньпинем.

Он подчеркнул, что интересы России и Китая совпадают по многим направлениям.