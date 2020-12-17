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Москва

Путин об Эрдогане: мужчина, хвостом не виляет 

Елена Прошина 33 минуты назад
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не согласен с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по многим вопросам, но уважает его. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
Так Путин ответил на вопрос НТВ: журналист попросил Путина назвать самых сложных и комфортных для него мировых лидеров и прокомментировать отношения с Эрдоганом.

«Эрдоган — мужчина, он держит слово и хвостом не виляет. Если это выгодно для его страны, он идет до конца», — подчеркнул Путин.

Как сообщал «Рамблер», также в ходе пресс-конференции президент рассказал об отношениях с главой Китая Си Цзиньпинем.
Он подчеркнул, что интересы России и Китая совпадают по многим направлениям.

«У меня очень добрые, деловые, доверительные, дружеские отношения с Си Цзиньпинем», — рассказал Путин.

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Политика , Видео , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , НТВ
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