Сегодня, как сообщал «Рамблер», проходит пресс-конференция Путина. Он отвечает на вопросы из своей резиденции в Ново-Огареве. В частности, журналисты спросили его, когда Россия откроет границу, закрытую из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Как только станет возможным, конечно, это сделаем», — ответил глава государства.

Он уточнил, что граница будет открыта сразу после того, как врачи дадут разрешение на это. При этом президент выразил сильное желание, чтобы его сограждане путешествовали по России, для чего открывать границу не надо.

27 марта власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 1 августа они начали его возобновлять. На прошлой неделе президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что границы некоторых популярных среди российских туристов стран могут быть закрыты для них до сентября 2021 года, а границы других стран могут открыться после летнего сезона.