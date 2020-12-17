Президент РФ Владимир Путин поручил решить проблему с доступом в интернет в маленьких населенных пунктах. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».

Путин рассказал, что получил много вопросов про качество связи и интернета. Он отметил, что это важно для онлайн-обучения.

До конца следующего года Путин поручил обеспечить универсальную систему связи для населенных пунктов от 250 до 500 человек.

«В этих населенных пунктах должна быть проблема закрыта», — заявил президент, подчеркнув, что на это выделено 12,6 миллиарда рублей.

До 2030 года связь наладят в поселках с населением от ста до 250 человек.

Как сообщал «Рамблер», в 2020 году в пресс-конференцию президента включили элементы «Прямой линии»: задавать вопросы Путину будут не только журналисты, обратиться к президенту может любой россиянин с помощью мобильного приложения «Москва-Путину» или сайта moskva-putinu.ru.

В 2020 году Путину чаще всего отправляют вопросы о дистанционном обучении, пенсиях, газификации сел, подключении отдаленных поселков к интернету, проблемах обманутых дольщиков и водоснабжении Крыма.