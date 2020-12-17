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Москва

Пресс-конференция Путина: президент дал первые поручения 

Елена Прошина 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин поручил решить проблему с доступом в интернет в маленьких населенных пунктах. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
Путин рассказал, что получил много вопросов про качество связи и интернета. Он отметил, что это важно для онлайн-обучения.
До конца следующего года Путин поручил обеспечить универсальную систему связи для населенных пунктов от 250 до 500 человек.

«В этих населенных пунктах должна быть проблема закрыта», — заявил президент, подчеркнув, что на это выделено 12,6 миллиарда рублей.

До 2030 года связь наладят в поселках с населением от ста до 250 человек.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году в пресс-конференцию президента включили элементы «Прямой линии»: задавать вопросы Путину будут не только журналисты, обратиться к президенту может любой россиянин с помощью мобильного приложения «Москва-Путину» или сайта moskva-putinu.ru.
В 2020 году Путину чаще всего отправляют вопросы о дистанционном обучении, пенсиях, газификации сел, подключении отдаленных поселков к интернету, проблемах обманутых дольщиков и водоснабжении Крыма.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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