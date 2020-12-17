Президент России в то же время признался, что у Москвы и Анкары точки зрения иногда расходятся кардинально
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что он не делит лидеров других стран на легких или сложных переговорщиков, а работает со всеми, исходя из интересов РФ. Он также назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым у него иногда расходятся взгляды на ту или иную ситуацию, настоящим мужчиной, который «не виляет хвостом» и держит слово.
«Поверьте, все эти люди очень высокого класса подготовки. Все они нацелены на решение задач, которые стоят перед их странами. Нет хороших и плохих, есть национальные интересы. То же самое у меня. Я нацелен на достижение максимального результата для России. Все другое контрпродуктивно», — сообщил Путин.
«Эрдоган — человек, который держит слово. Мужчина. У нас с ним бывают противоположные взгляды, но он держит слово, хвостом не виляет и идет до конца. Это очень важно, чтобы понять, с кем имеешь дело», — добавил он.
Что касается других стран, Путин отметил, что у России хорошие отношения с Китаем:
«У нас совпадающие интересы по многим направлениям. Может, это, а может, какие-то флюиды на личном уровне [с китайским лидером Си Цзиньпинем]».