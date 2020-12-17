«Поверьте, все эти люди очень высокого класса подготовки. Все они нацелены на решение задач, которые стоят перед их странами. Нет хороших и плохих, есть национальные интересы. То же самое у меня. Я нацелен на достижение максимального результата для России. Все другое контрпродуктивно», — сообщил Путин.