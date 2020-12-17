Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции привел примеры хороших и плохих чиновников. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».

Журналистка из Рязанской области попросила Путина присвоить звание героя вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову . Она рассказала, что чиновник спас семерых человек при пожаре.

«Это героический поступок. Человек рисковал своей жизнью, чтобы спасти других людей. Он точно заслуживает награды», — согласился Путин.

В то же время президент процитировал обращение жителя Волосово (Ленинградская область), который пожаловался на хамство местных госслужащих.

Мужчина пришел к чиновнику на прием с наболевшим вопросом и получил такой ответ: «Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я вам ничего не обещал».

«В семье не без урода», — закоючил президент.

Как писал «Рамблер», ранее Путин заявил, что чиновникам стоит быть скромнее и не выставлять напоказ свое благосостояние.

Он подчеркивал, что чиновники должны «понимать, где они живут», и помнить, что сотни тысяч россиян «живут очень скромно».