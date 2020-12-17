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Москва

«В семье не без урода»: Путин на пресс-конференции высказался о чиновниках 

Елена Прошина 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции привел примеры хороших и плохих чиновников. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
Журналистка из Рязанской области попросила Путина присвоить звание героя вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову. Она рассказала, что чиновник спас семерых человек при пожаре.

«Это героический поступок. Человек рисковал своей жизнью, чтобы спасти других людей. Он точно заслуживает награды», — согласился Путин.

В то же время президент процитировал обращение жителя Волосово (Ленинградская область), который пожаловался на хамство местных госслужащих.
Мужчина пришел к чиновнику на прием с наболевшим вопросом и получил такой ответ: «Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я вам ничего не обещал».

«В семье не без урода», — закоючил президент.

Как писал «Рамблер», ранее Путин заявил, что чиновникам стоит быть скромнее и не выставлять напоказ свое благосостояние.
Он подчеркивал, что чиновники должны «понимать, где они живут», и помнить, что сотни тысяч россиян «живут очень скромно».
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Политика , Видео , Игорь Греков , Владимир Путин
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