Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Пресс-конференция президента: Путин объяснил одинаковую зарплату учителей и уборщиц 

Мария Иванова 1 час назад
Пресс-конференция президента: Путин объяснил одинаковую зарплату учителей и уборщиц
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что из-за решения повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума (ПМ) зарплаты учителей и уборщиц сравнялись. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
Так Путин ответил на вопрос, почему сельский учитель получает как уборщица — всего 18 тысяч рублей.
Президент отметил, что из-за уравнивания МРОТ с ПМ уборщицы стали получать больше, а вот учителя нет.
Путин подчеркнул, что необходимо сдвинуть и шкалу зарплат учителей.

«Сразу решить эту проблему не удалось из-за бюджетных ограничений, но над ней будут работать. Государству придется это сделать, на основе [обновленной — прим.ред.] Конституции», — объяснил президент.

Как сообщал «Рамблер», в ходе пресс-конференции Путин рассказал, что реальная заработная плата россиян по итогам 2020 года вырастет на 1,5 процента, но реальные располагаемые доходы населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей) упадут на три процента.
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
Комментарии
Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
00:15
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
Происшествия
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Китай превзошел СССР
00:22
Китай превзошел СССР
Наука и техника
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
10-летний пироман сжег новогоднюю елку в центре города
00:59
10-летний пироман сжег новогоднюю елку в центре города
Происшествия
Хоккеист трижды прыгнул в прорубь во время тренировки
01:43
Хоккеист трижды прыгнул в прорубь во время тренировки
Общество
Видео подготовки к «Танковому биатлону-2021»
01:29
<