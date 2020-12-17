Пресс-конференция президента: Путин объяснил одинаковую зарплату учителей и уборщиц 

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что из-за решения повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума (ПМ) зарплаты учителей и уборщиц сравнялись. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».

Так Путин ответил на вопрос, почему сельский учитель получает как уборщица — всего 18 тысяч рублей.

Президент отметил, что из-за уравнивания МРОТ с ПМ уборщицы стали получать больше, а вот учителя нет.

Путин подчеркнул, что необходимо сдвинуть и шкалу зарплат учителей.

«Сразу решить эту проблему не удалось из-за бюджетных ограничений, но над ней будут работать. Государству придется это сделать, на основе [обновленной — прим.ред.] Конституции», — объяснил президент.

Как сообщал «Рамблер», в ходе пресс-конференции Путин рассказал, что реальная заработная плата россиян по итогам 2020 года вырастет на 1,5 процента, но реальные располагаемые доходы населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей) упадут на три процента.