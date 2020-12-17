Пресс-конференция президента 2020: Путин заявил, что развитие отношений зависит от Украины

«Нынешние власти приходили с лозунгом объединения страны, прекращения конфликта в Донбассе и налаживания отношений с Россией. Но ничего не выходит», — подчеркнул Путин.

По его словам, перед выборами украинские политики опираются на большинство, а после прихода к власти — на националистические силы.

«Им не хватает политического мужества, и процесс замирает. Ничего не сделано в плане политического урегулирования. Официальные лица в Киеве заявляют, что не собираются выполнять минские соглашения», — отметил президент.

Путин напомнил, что минские соглашения подтверждены резолюцией Совета безопасности ООН , поэтому в одиночку Украина ничего пересмотреть не сможет. Он призвал с уважением относиться к Донбассу и пообещал, что Россия будет наращивать поддержку региона.

Как сообщал «Рамблер», в декабре 2019-го по итогам «нормандских переговоров» президент Украины Владимир Зеленский дал год на прекращение конфликта в Донбассе.

Он дал понять, что Украина не может терять на дипломатическое урегулирование больше года. Зеленский заявил, что у Киева есть план «Б» на случай, если Украине не удастся вернуть территории ДНР и ЛНР путем переговоров.

В случае провала переговоров Киев пообещал создать условия для выезда всех желающих из ДНР и ЛНР на подконтрольную Украине территорию.

Также сообщалось, что план «Б» может включать миротворческую миссию.