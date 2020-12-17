Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом

На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина к главе государства обратился музыкант Сергей Шнуров . Лидер музыкальной группировки «Ленинград» присутствовал на мероприятии в качестве представителя телеканала RTVi.

Эпатажный музыкант задал президенту страны несколько вопросов. Во-первых, он поинтересовался, почему «русские хакеры не помогли в этот раз избраться Трампу», и приютит ли его Путин, если тот попросит убежище в России. Второй же вопрос не был связан с политической тематикой.