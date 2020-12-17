Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом

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Москва

Задавший Путину вопрос Шнуров попал на видео 

Алевтина Жаркова 51 минуту назад
На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина к главе государства обратился музыкант Сергей Шнуров. Лидер музыкальной группировки «Ленинград» присутствовал на мероприятии в качестве представителя телеканала RTVi.
Эпатажный музыкант задал президенту страны несколько вопросов. Во-первых, он поинтересовался, почему «русские хакеры не помогли в этот раз избраться Трампу», и приютит ли его Путин, если тот попросит убежище в России. Второй же вопрос не был связан с политической тематикой.

«Как описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?», — спросил у российского лидера Шнуров.

Политика , Видео , Сергей Шнуров , Владимир Путин
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