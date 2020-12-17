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Москва

Пресс-конференция Путина: президент спросил, где деньги 

Мария Иванова 20 минут назад
Пресс-конференция Путина: прокомментировал жалобы на отсутствие бесплатных лекарств для больных COVID-19
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал жалобы на отсутствие бесплатных лекарств для больных COVID-19 в регионах. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
На конференции Путину рассказали о проблемах Рязанской области, где люди лечатся за свои деньги.

«Где деньги? Это меня тоже очень интересует», — отметил президент.

Он напомнил, что правительство выделило десять миллиардов рублей регионам, чтобы те закупали маски, перчатки и готовили больницы для борьбы с ковидом. Еще пять миллиардов были выделены на бесплатные лекарства для людей, которые лечатся от коронавируса на дому.

«Все деньги из бюджета в Рязанскую область перечислены. Почему людям не дают лекарства — непонятно», — сказал Путин.

Он пообещал, что в ситуации разберутся.
Как писал «Рамблер», ранее на пресс-конференции Путин рассказал, что пока не сделал прививку от COVID-19 — вакцина до него еще не дошла, так как он не входит в группу риска по возрасту. Президент заверил, что обязательно пройдет вакцинацию.
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Политика , Владимир Путин
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