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Москва

Перепалка в Совбезе ООН: Россия обругала политику Германии в Сирии, назвав ее «лицемерной» (Der Tagesspiegel, Германия) 

ИноСМИ 13 минут назад
Россия раскритиковала политику Германии в Сирии
Фото: © POOL
По словам представителя Германии в ООН Кристофа Хойсгена, со стороны России и Китая «очень цинично» жаловаться на невозможность гуманитарных поставок в Сирию. Представитель России Дмитрий Полянский в ответ обвинил Германию в лицемерии и усомнился, что немцам есть место в числе постоянных членов Совбеза.
Германия подверглась нападкам со стороны России и Китая в Совете безопасности ООН. Причиной стала политика Берлина в Сирии. Москва и Пекин даже поставили под вопрос перспективы Германии стать постоянным членом Совбеза.
В Совете безопасности ООН Германии пришлось вступить в ожесточенную перепалку с Россией и Китаем по поводу гуманитарной помощи для сирийского населения. В ходе жаркой дискуссии в среду представители Москвы и Пекина поставили под сомнение перспективы получения Германией статуса постоянного члена Совбеза. Ее путь к постоянному членству «будет трудным», заявил китайский представитель.
Правительство Германии в свою очередь упрекает Москву и Пекин в том, что те блокируют отправку гуманитарной помощи ООН в Сирию. В июле Совбез после бурных споров согласовал ограниченное продолжение гуманитарных поставок для сирийского населения. Но эти поставки сейчас могут осуществляться лишь через один пограничный переход.
Представитель Германии в ООН Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в среду в ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференции, жестко раскритиковал Россию и Китай за их позицию по гуманитарным поставкам в Сирию.
По его словам, с их стороны «очень цинично» жаловаться на невозможность поставок гуманитарных грузов в Сирию. Москве и Пекину следовало бы пересмотреть свою позицию и согласиться на поставки и через другие пограничные контрольные пункты, чтобы адресаты, то есть простые жители Сирии, получали продовольствие и медикаменты.
Хойсген констатировал, что Совбез «бросил в беде» граждан этой страны, а Россия не только поддерживает сирийского диктатора Башара Асада в гражданской войне, но и сама играет важную роль в том, что людям приходится «страдать и умирать».

«Мы не будем скучать по вам»

Заместитель российского представителя в ООН Дмитрий Полянский в ответ обвинил Германию в том, что Совбез «бросает в беде» сирийское население из-за «лицемерного поведения» Германии и Запада в целом. Кроме того, он сказал Хойсгену: «Мы не будем скучать по вам». Германия в конце года перестанет быть временным членом Совбеза — главного органа ООН.
Кроме того, российский дипломат отметил, что по результатам выступления представителей Берлина в Совбезе многие страны — члены ООН, ранее поддерживавшие идею постоянного членства Германии, теперь задаются вопросом, допустимо ли демонстрировать в Совбезе «столько цинизма».
Китайский дипломат сказал в свою очередь: «Выступление Германии в Совете безопасности не соответствовало ожиданиям мира и ожиданиям Совета».
Германия уже много лет стремится получить постоянное членство в Совбезе ООН и настаивает на принципиальном изменении правил, определяющих его состав, — впрочем, безуспешно. В состав Совбеза входят пять постоянных и десять временных членов. Постоянными членами являются Китай, Россия, США, Франция и Великобритания. В отличие от временных членов, у них есть право вето.
Der Tagesspiegel, Германия
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Комментарии 3
Политика , В мире , Безопасность , Война в Сирии , Гражданская война , Башар Асад , Дмитрий Полянский , Кристоф Хойсген , Совбез ООН , ООН , Германия , Китай , Москва , Пекин , Сирия
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