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Москва

Пресс-конференция Путина: президент спросил, почему дорожают макароны 

Елена Прошина 28 минут назад
Пресс-конференция Путина: президент заявил о необъективности роста цен
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на некоторые продукты в России растут «необъективно» и пообещал внимательно за ними следить. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
«Комсомольская правда» задала Путину вопрос о ценах, ползущих вверх с августа-сентября и «ужасно сложной» жизни в регионах.
По словам президента, некоторые цены выросли из-за «немножко просевшего» рубля, но это не должно касаться макарон.

«У нас рекордный урожай зерна, а хлеб растет в цене, макароны растут. С какой стати?» — сказал Путин.

Он добавил, что цены на сахар и масло выросли на мировых рынках, поэтому в России их начали подтягивать к общемировым.

«На цены будем смотреть внимательно», — заверил президент.

Как сообщал «Рамблер», ранее Путин дал правительству неделю на прекращение роста цен на продукты.

«Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь», — так Путин прокомментировал отчет правительства.

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Политика , Владимир Путин , Комсомольская правда
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