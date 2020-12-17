Пресс-конференция Путина: президент заявил о необъективности роста цен

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на некоторые продукты в России растут «необъективно» и пообещал внимательно за ними следить. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
«Комсомольская правда» задала Путину вопрос о ценах, ползущих вверх с августа-сентября и «ужасно сложной» жизни в регионах.
По словам президента, некоторые цены выросли из-за «немножко просевшего» рубля, но это не должно касаться макарон.
«У нас рекордный урожай зерна, а хлеб растет в цене, макароны растут. С какой стати?» — сказал Путин.
Он добавил, что цены на сахар и масло выросли на мировых рынках, поэтому в России их начали подтягивать к общемировым.
«На цены будем смотреть внимательно», — заверил президент.
Как сообщал «Рамблер», ранее Путин дал правительству неделю на прекращение роста цен на продукты.
«Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь», — так Путин прокомментировал отчет правительства.