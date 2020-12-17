Пресс-конференция Путина 17 декабря 2020 года: Путин ответил на вопрос о вакцинации от Covid-19 

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пока не сделал прививку от коронавируса. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».

«Те вакцины, которые сейчас поступают, — для граждан определенной возрастной категории, до таких, как я, вакцины еще не добрались», — объяснил президент.

Путин отметил, что обязательно сделает прививку от COVID-19, «как только это станет возможным».

Президент поддержал массовую вакцинацию, отметив, что именно благодаря ей в России возникнет коллективный иммунитет. Он рассказал, что производство препаратов в стране наращивают.

«Не вижу причин не вакцинироваться», — подчеркнул Путин.

Как писал «Рамблер», ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что российская вакцина — надежная и безопасная, в ходе испытаний не было зарегистрировано ни одного случая побочных явлений.