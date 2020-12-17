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Москва

Путин рассказал, когда привьётся от коронавируса 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что пока не прививался вакциной от коронавирусной инфекции, но сделает это, когда разрешат специалисты.
Путин отметил, что призывает всех самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов.

«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне и я до таких как я вакцины пока не добрались», — сказал Путин.

Он отметил, что является законопослушным человеком и прислушивается к рекомендациям специалистов.

«Поэтому пока этой вакцины, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю как только это станет возможным», — рассказал президент.

Ранее сообщалось, что Путин проведёт 17 декабря ежегодную пресс-конференцию.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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