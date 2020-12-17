Пресс-конференция Путина 2020: российская медицина эффективнее, чем в других странах 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская медицина во время пандемии работает эффективнее, чем системы здравоохранения других стран. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».

Путин подчеркнул, что российская медицина быстро среагировала при первых сигналах «от друзей из Китайской Народной республики»: был быстро развернут коечный фонд и перепрофилированы больницы, быстро развернуто производство средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Президент заявил, что проблемы в медицине все еще есть, но их решают. По его данным, сейчас Россия входит в топ-3 стран по тестированию на коронавирус.

Кроме того, российская вакцина была зарегистрирована первой в мире.

«Надежная, безопасная, ни одного случая побочных явлений», — подчеркнул президент.

Как сообщал «Рамблер», Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, 11 августа. Путин рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.

В начале декабря Путин поручил начать в стране вакцинацию. Первыми прививку смогли получить учителя и врачи. Вакцинация в России бесплатна и добровольна. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.