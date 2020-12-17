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Москва

Пресс-конференция Путина: Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы 

Мария Иванова 40 минут назад
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российской бюджет становится все 