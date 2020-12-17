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Жириновский предложил радикальный способ снижения цен 

Артём Кульша 1 час назад
Жириновский предложил радикальный способ снижения цен
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Лучший способ снизить цены — составлять списки на арест. Об этом депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил в своем телеграме.
9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за эксперименты с ценами.
14 декабря Решетников сообщил, что не позже 20 декабря розничные сети и производители сахара и подсолнечного масла заключат соглашение об ограничении розничной цены на данные товары. Позавчера премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений по подготовке нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся и порядок будет наведен», — написал вчера Жириновский в телеграме.

В комментариях читатели назвали его слова золотыми и мудрыми, предложенный им способ — очень действенным, жестким, но честным, высказали мнение, что пора возвращать НКВД, запретить делать наценку на товары более 20% и избрать Жириновского президентом.
Накануне Мишустин анонсировал подписание соглашений о снижении цен на сахар и подсолнечное масло между министерствами сельского хозяйства и промышленности и торговли, отраслевыми ассоциациями и некоторыми крупнейшими федеральными торговыми сетями, а такж внесение в Госдуму законопроект о праве правительства вводить регулируемые цены на социально-значимые продукты при определенных условиях.
При этом председатель кабинета министров сообщил, что все эти меры по сдерживанию цен будут краткосрочными, и призвал не увлекаться этим.
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Комментарии 72
Политика , Максим Решетников , Владимир Жириновский , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума
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