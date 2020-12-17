Жириновский предложил радикальный способ снижения цен 

9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за эксперименты с ценами.

14 декабря Решетников сообщил, что не позже 20 декабря розничные сети и производители сахара и подсолнечного масла заключат соглашение об ограничении розничной цены на данные товары. Позавчера премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений по подготовке нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся и порядок будет наведен», — написал вчера Жириновский в телеграме.

В комментариях читатели назвали его слова золотыми и мудрыми, предложенный им способ — очень действенным, жестким, но честным, высказали мнение, что пора возвращать НКВД, запретить делать наценку на товары более 20% и избрать Жириновского президентом.

Накануне Мишустин анонсировал подписание соглашений о снижении цен на сахар и подсолнечное масло между министерствами сельского хозяйства и промышленности и торговли, отраслевыми ассоциациями и некоторыми крупнейшими федеральными торговыми сетями, а такж внесение в Госдуму законопроект о праве правительства вводить регулируемые цены на социально-значимые продукты при определенных условиях.

При этом председатель кабинета министров сообщил, что все эти меры по сдерживанию цен будут краткосрочными, и призвал не увлекаться этим.