Видео заявления Лаврова об ожиданиях по СНВ-3 

«Я даже не могу сейчас на эту тему рассуждать и размышлять, потому что от нас уже ничего не зависит. Договор можно либо продлить, либо не продлить», — заявил Сергей Лавров.

Министр добавил, что российская сторона будет ждать, пока новая администрация США «определит свой подход» к этому вопросу, и тогда Москва будет определять свои подходы.