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Москва

Видео заявления Лаврова об ожиданиях по СНВ-3 

Вадим Дроздов 19 минут назад
16 декабря в хорватском Загребе во время рабочего визита министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает от новой администрации президента США шагов по урегулированию вопросов, связанных с договором СНВ-3.
«Я даже не могу сейчас на эту тему рассуждать и размышлять, потому что от нас уже ничего не зависит. Договор можно либо продлить, либо не продлить», — заявил Сергей Лавров.
Министр добавил, что российская сторона будет ждать, пока новая администрация США «определит свой подход» к этому вопросу, и тогда Москва будет определять свои подходы.
Политика , Видео , Сергей Лавров , Администрация США
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