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Москва

Жириновский предложил радикальный способ снижения цен на продукты 

News.ru и ещё 12 1 час назад
Жириновский предложил радикальный способ снижения цен
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Составление списков на арест является оптимальным способом снизить в России цены на продукты питания. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Столь радикальная мера, по его словам, поможет навести порядок. Такой взгляд на снижение цен политик изложил в своём Telegram-канале.

Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест, — написал лидер ЛДПР.

При этом Жириновский умолчал, кого именно должна касаться предложенная им инициатива.
Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки о государственном регулировании цен на базовые продукты питания уже поступили на рассмотрение в Госдуму. В законопроекте речь идёт о том, что правительству предоставляется право устанавливать на некоторые виды социально значимых продовольственных товаров предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней.
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Политика , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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