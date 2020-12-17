Жириновский предложил радикальный способ снижения цен

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Владимир Жириновский. Составление списков на арест является оптимальным способом снизить в России цены на продукты питания. Об этом заявил лидер ЛДПР

Столь радикальная мера, по его словам, поможет навести порядок. Такой взгляд на снижение цен политик изложил в своём Telegram-канале.

Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест, — написал лидер ЛДПР.

При этом Жириновский умолчал, кого именно должна касаться предложенная им инициатива.