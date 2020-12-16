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Москва

До пресс-конференции президента Путина 2020 года осталось меньше суток: где и во сколько смотреть онлайн 

Елена Прошина 1 час назад
До пресс-конференции президента Путина 2020 года осталось меньше суток: где и во сколько смотреть онлайн
Фото: Reuters
Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется 17 декабря в 12.00 по московскому времени. Прямую трансляцию мероприятия можно будет смотреть онлайн на «Рамблере».
Президент проводит ежегодную пресс-конференцию с 2001 года. Рекорд по продолжительности мероприятия был поставлен в 2008 году — общение с журналистами длилось 4 часа 40 минут. Во сколько часов и минут участники конференции уложатся в 2020 году, узнаем уже завтра.
В этом году задать вопрос президенту могут не только журналисты, но и обычные граждане. Волонтеры центра обработки сообщения отсматривают каждый вопрос, а при необходимости помогают его более четко сформулировать. Среди популярных тем: медицина, ЖКХ, поддержка семей.
На пресс-конференцию аккредитовалось почти 800 журналистов. Часть из них будет задавать вопросы из студии в Центре международной торговли в Москве, другие же будут работать в регионах.
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Политика , Владимир Путин , ЦМТ Москвы
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