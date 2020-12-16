До пресс-конференции президента Путина 2020 года осталось меньше суток: где и во сколько смотреть онлайн 

Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется 17 декабря в 12.00 по московскому времени. Прямую трансляцию мероприятия можно будет смотреть онлайн на «Рамблере».

Президент проводит ежегодную пресс-конференцию с 2001 года. Рекорд по продолжительности мероприятия был поставлен в 2008 году — общение с журналистами длилось 4 часа 40 минут. Во сколько часов и минут участники конференции уложатся в 2020 году, узнаем уже завтра.

В этом году задать вопрос президенту могут не только журналисты, но и обычные граждане. Волонтеры центра обработки сообщения отсматривают каждый вопрос, а при необходимости помогают его более четко сформулировать. Среди популярных тем: медицина, ЖКХ, поддержка семей.