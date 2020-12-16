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Москва

Школьник из Бишкека попросил Путина исполнить его мечту 

Авторадио и ещё 3 1 час назад
Школьник попросил Путина исполнить его мечту
Фото: РИА Новости
Семилетний школьник из Киргизии написал российскому президенту письмо с просьбой исполнить его мечту на Новый год.
Мальчик хочет стать акционером Газпрома или Роснефти, а еще попробовать тульский пряник. Представители Россотрудничества похвалили мальчика за амбициозность и выразили надежду на то, что он сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем. Об этом пишет РИА Новости.
Школьнику уже отправили подарок из Москвы, его торжественно вручат в Российском центре науки и культуры в Бишкеке. Что именно подарят, не уточняется.
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Политика , Газпром , Роснефть , РИА Новости , Бишкек , Кыргызстан , Москва
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