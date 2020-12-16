Школьник попросил Путина исполнить его мечту

Семилетний школьник из Киргизии написал российскому президенту письмо с просьбой исполнить его мечту на Новый год.

Мальчик хочет стать акционером Газпрома или Роснефти , а еще попробовать тульский пряник. Представители Россотрудничества похвалили мальчика за амбициозность и выразили надежду на то, что он сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем. Об этом пишет РИА Новости.

Школьнику уже отправили подарок из Москвы, его торжественно вручат в Российском центре науки и культуры в Бишкеке. Что именно подарят, не уточняется.