Захарова посмеялась над санкциями против «Ахмата» 

Американцы «опровергли здравый смысл», включив в санкционный список футбольный клуб «Ахмат». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Захарова отметила, что «Ахмат» — единственный в мире футбольный клуб, в отношении которого США ввели санкции.
Теперь у всех, кто находится в американских санкционных списках, есть возможность болеть за «свой» клуб, пошутила дипломат.
«Есть и иное измерение, серьезное, мне кажется, УЕФА и ФИФА — крупнейшие международные спортивные ассоциации — должны в рамках своей компетенции высказать свое мнение. А по большому счету, здесь мнение-то и не нужно, здесь нужно просто указать Вашингтону его место в мире футбола», — добавила представитель МИД РФ, ее слова приводит РИА «Новости».
Как сообщал «Рамблер», 10 декабря министерство финансов США расширило действие «акта Магнитского» на ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова, а также ФК «Ахмат», промоутерскую компанию Absolute Championship Akhmat и бойцовский клуб «Ахмат». Их имущество и финансы на территории США будут заморожены, а американским гражданам запретят ведение дел с попавшими в список. Сам Рамзан Кадыров заявил, что «Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми».
«Этому только одно название — «дебилизм»», — отметил он.