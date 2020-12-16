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Захарова посмеялась над санкциями против «Ахмата» 

Вероника Полынина 1 час назад
Захарова посмеялась над санкциями против «Ахмата»
Фото: РИА Новости
Американцы «опровергли здравый смысл», включив в санкционный список футбольный клуб «Ахмат». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Захарова отметила, что «Ахмат» — единственный в мире футбольный клуб, в отношении которого США ввели санкции.
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Теперь у всех, кто находится в американских санкционных списках, есть возможность болеть за «свой» клуб, пошутила дипломат.

«Есть и иное измерение, серьезное, мне кажется, УЕФА и ФИФА — крупнейшие международные спортивные ассоциации — должны в рамках своей компетенции высказать свое мнение. А по большому счету, здесь мнение-то и не нужно, здесь нужно просто указать Вашингтону его место в мире футбола», — добавила представитель МИД РФ, ее слова приводит РИА «Новости».

Как сообщал «Рамблер», 10 декабря министерство финансов США расширило действие «акта Магнитского» на ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова, а также ФК «Ахмат», промоутерскую компанию Absolute Championship Akhmat и бойцовский клуб «Ахмат». Их имущество и финансы на территории США будут заморожены, а американским гражданам запретят ведение дел с попавшими в список. Сам Рамзан Кадыров заявил, что «Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми».
«Этому только одно название — «дебилизм»», — отметил он.
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Политика , Рамзан Кадыров , Мария Захарова , УЕФА , МИД , Казначейство США , РИА Новости
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