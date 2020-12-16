Захарова посмеялась над санкциями против «Ахмата» 

«Есть и иное измерение, серьезное, мне кажется, УЕФА и ФИФА — крупнейшие международные спортивные ассоциации — должны в рамках своей компетенции высказать свое мнение. А по большому счету, здесь мнение-то и не нужно, здесь нужно просто указать Вашингтону его место в мире футбола», — добавила представитель МИД РФ, ее слова приводит РИА «Новости».