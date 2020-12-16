Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о рисках путешествий в новогодние праздники на фоне COVID-19, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обращаем внимание наших граждан на необходимость учитывать имеющиеся риски и в этой связи тщательно их взвешивать при планировании зарубежных поездок", — сказала Захарова на брифинге.
"В случае, если изменить ситуацию с выездом за рубеж невозможно, пожалуйста, заблаговременно выясняйте условия въезда в ту или иную страну, а также следуйте действующим правилам и требованиям, включая предоставление результатов ПЦР-тестов, необходимых для прохождения границы и посадки на борт самолёта", — отметила Захарова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.