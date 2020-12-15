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Москва

Пушков прокомментировал американские санкции против Турции из-за С-400 

РИА Новости 2 часа назад
Пушков прокомментировал санкции США против Турции
Фото: Turkish Defence Ministry
Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что санкции США против Турции из-за закупок российских комплексов С-400 с высокой долей вероятности могут дать осечку.
Ранее Вашингтон ввел ограничительные меры против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц "в связи с Россией". Глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России. В Анкаре назвали это решение серьезным ударом по ценностям, на которых основывается альянс США и Турции.

"Слишком много было заявлений из Анкары, что это суверенное решение Турции. Сохранение сделки стало для Эрдогана делом его личного авторитета, а для страны — вопросом национального достоинства", — отметил сенатор.

Поставки новых российских систем противовоздушной обороны С-400 в Турцию начались в середине июля 2019 года и вызвали кризис в отношениях Вашингтона и Анкары. Американские власти требовали отказаться от этих закупок и приобрести взамен комплексы Patriot, угрожая задержкой или отменой продажи Турции истребителей F-35. Также в Вашингтоне пригрозили ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии российских комплексов.
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Комментарии 1
Политика , Исмаил Демир , Алексей Пушков
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