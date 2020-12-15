Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Белом доме отказались комментировать поздравление Байдену от Путина 

Lenta.ru 1 час назад
Белый дом отказался комментировать поздравление Байдену от Путина
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни отказалась комментировать поздравление кандидату от Демократической партии США Джо Байдену с победой в президентских выборах от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Никаких комментариев по этому поводу», — заявила она, добавив, что оставит возможность высказаться по этому поводу самому Дональду Трампу.

По словам Макинэни, разговора между Трампом и Путиным после того, как российский президент поздравил Байдена, не было.
Ранее Путин поздравил Байдена с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».
Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Он набрал 302 голоса при необходимых для победы 270. Демократ назвал решение коллегии выборщиков ясной победой, одержанной им над действующим главой государства Дональдом Трампом.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Последние новости
Лавров объяснил отказ боснийских властей встретиться чужой подсказкой Лавров объяснил отказ боснийских властей встретиться чужой подсказкой Песков отменил общение с журналистами из-за пресс-конференции Путина Песков отменил общение с журналистами из-за пресс-конференции Путина Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Комментарии
Политика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Демократическая партия США , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
00:20
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
Пожары
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение