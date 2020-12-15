Белый дом отказался комментировать поздравление Байдену от Путина

«Никаких комментариев по этому поводу», — заявила она, добавив, что оставит возможность высказаться по этому поводу самому Дональду Трампу.

По словам Макинэни, разговора между Трампом и Путиным после того, как российский президент поздравил Байдена, не было.

Ранее Путин поздравил Байдена с победой в президентских выборах. В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США «могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».