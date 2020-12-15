Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России 

«Черногория говорит, что вводит или оставляет санкции по отношению к России, наверняка они лучшие политики, чем я. Мы не будем вводить санкции России, поэтому, видимо, они лучше знают собственные интересы. Мы видим их различно, и в этом суть свободной и независимой страны, что может принимать самостоятельные решения», — цитирует ТАСС Вучича.