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Москва

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России 

RT на русском 2 часа назад
Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России
Фото: РИА Новости
Сербия не будет вводить санкции в отношении России, заявил президент страны Александр Вучич на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Черногория говорит, что вводит или оставляет санкции по отношению к России, наверняка они лучшие политики, чем я. Мы не будем вводить санкции России, поэтому, видимо, они лучше знают собственные интересы. Мы видим их различно, и в этом суть свободной и независимой страны, что может принимать самостоятельные решения», — цитирует ТАСС Вучича.

Он подчеркнул, что Белград продолжит развивать дружеские и партнёрские отношения с Москвой.
Ранее председатель сербского парламента Майя Гойкович заявляла, что Сербия не намерена вводить санкции против России.
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Политика , Сергей Лавров , Майя Гойкович , Александр Вучич , МИД , ИТАР-ТАСС , Белград , Москва , Сербия , Черногория
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