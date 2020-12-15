Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель о "Северном потоке — 2".
Ранее Меркель отметила, что позиция Берлина по энергетическому проекту остается неизменной.
"Байден, в отличие от Трампа, находится в хороших отношениях с ней и с немецкой правящей элитой", — напомнил Пушков.
По его словам, избранному президенту США будет сложнее предпринимать попытки надавить на Германию при помощи санкций, как это делал его предшественник. Политик предположил, что Байден будет стремиться наладить отношения с союзниками.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели, и заявляла, что может завершить его самостоятельно. На прошлой неделе трубоукладчик "Фортуна" возобновил работы по прокладке трубопровода.