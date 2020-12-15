Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Пушков заявил о возможных изменениях курса США по «Северному потоку — 2» 

РИА Новости и ещё 2 23 часа назад
Пушков заявил о возможных изменениях курса США по «Северному потоку — 2»
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель о "Северном потоке — 2".
Ранее Меркель отметила, что позиция Берлина по энергетическому проекту остается неизменной.

"Байден, в отличие от Трампа, находится в хороших отношениях с ней и с немецкой правящей элитой", — напомнил Пушков.

По его словам, избранному президенту США будет сложнее предпринимать попытки надавить на Германию при помощи санкций, как это делал его предшественник. Политик предположил, что Байден будет стремиться наладить отношения с союзниками.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели, и заявляла, что может завершить его самостоятельно. На прошлой неделе трубоукладчик "Фортуна" возобновил работы по прокладке трубопровода.
Видео дня. На что потратил МРОТ вернувшийся с Мальдив Басков
Последние новости
"Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху "Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху Садальский назвал "позором" прощание с Гафтом Садальский назвал "позором" прощание с Гафтом В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
Комментарии 1
Политика , Алексей Пушков , ЕС , Бельгия , Берлин , Брюссель , Германия , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
00:26
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
Происшествия
Мощный взрыв грузовика на трассе сняли на видео
00:48
Мощный взрыв грузовика на трассе сняли на видео
Происшествия
Зеленский сыграл в пинг-понг перед американцами и попал на видео
00:15
Зеленский сыграл в пинг-понг перед американцами и попал на видео
Политика
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
00:34
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
Новости Москвы
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
00:13
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
Технологии
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
00:58
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
Пожары
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
01:51
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
В мире
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
01:18
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
Новости Москвы
Девушек в бикини наказали за эротический танец в фонтане
00:11
Девушек в бикини наказали за эротический танец в фонтане
В мире Европа
«Ублюдки»: Том Круз психанул и обматерил съемочную группу
01:45
«Ублюдки»: Том Круз психанул и обматерил съемочную группу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение