Жириновский хочет предложить Путину продать здание Госдумы

По его словам, на вырученные деньги можно будет построить парламентский центр.

Россия — единственная демократическая страна без собственного здания парламента. Для строительства ПЦ в Мнёвниках всё давно готово. Мы платим за аренду участка, рядом появилась станция метро. И ведь на строительство не потребуется ни копейки бюджетных денег, всё компенсируют инвесторы в обмен на нынешние здания Госдумы и Совета Федерации в центре Москвы, — написал он в Telegram.

Политик напомнил, что в 1917 году было закрыто здание Таврического дворца, где работала Госдума, а в 1993 расстреляли Белый дом, где заседал Верховный совет РСФСР. С тех пор парламентарии в России находятся в помещениях, не предназначенных для их работы: в бывшем здании СЭВ на Арбате, в здании Госплана СССР, в Доме союзов.

Собственного парламентского центра депутаты ждут с 1994 года, вот уже семь созывов, — подчеркнул он.

Ранее Жириновский попросил у членов возглавляемой им партии понимания за его резкие высказывания. В качестве причин своей импульсивности политик назвал «бешеные нагрузки из внешней среды и внутри Государственной думы».

Он признал, что бывает «иногда резок в каких-то высказываниях». Однако заверил, что никого персонально такая экспрессия не касается, писал NEWS.ru.