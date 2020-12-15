Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

Жириновский хочет предложить Путину продать здания Госдумы и Совфеда 

News.ru 3 часа назад
Жириновский хочет предложить Путину продать здание Госдумы
Фото: Владимир Жириновский/vk.com
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует на пресс-конференции президента Владимира Путина предложить продать здания Государственной думы и Совета Федерации в центре Москвы.
По его словам, на вырученные деньги можно будет построить парламентский центр.

Россия — единственная демократическая страна без собственного здания парламента. Для строительства ПЦ в Мнёвниках всё давно готово. Мы платим за аренду участка, рядом появилась станция метро. И ведь на строительство не потребуется ни копейки бюджетных денег, всё компенсируют инвесторы в обмен на нынешние здания Госдумы и Совета Федерации в центре Москвы, — написал он в Telegram.

Политик напомнил, что в 1917 году было закрыто здание Таврического дворца, где работала Госдума, а в 1993 расстреляли Белый дом, где заседал Верховный совет РСФСР. С тех пор парламентарии в России находятся в помещениях, не предназначенных для их работы: в бывшем здании СЭВ на Арбате, в здании Госплана СССР, в Доме союзов.

Собственного парламентского центра депутаты ждут с 1994 года, вот уже семь созывов, — подчеркнул он.

Ранее Жириновский попросил у членов возглавляемой им партии понимания за его резкие высказывания. В качестве причин своей импульсивности политик назвал «бешеные нагрузки из внешней среды и внутри Государственной думы».
Он признал, что бывает «иногда резок в каких-то высказываниях». Однако заверил, что никого персонально такая экспрессия не касается, писал NEWS.ru.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
News.ru: последние новости
Депутат Рады предложил перейти на «пацанские разборки» в отношениях с РФ Депутат Рады предложил перейти на «пацанские разборки» в отношениях с РФ Лавров: РФ не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений по БиГ Лавров: РФ не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений по БиГ Лавров осудил американские санкции против Турции из-за С-400 Лавров осудил американские санкции против Турции из-за С-400
Комментарии 5
Политика , Владимир Жириновский , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , ЛДПР , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
00:20
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
Пожары
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение