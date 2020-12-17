Президент России Владимир Путин назвал предательство самым серьезным грехом.
Говоря во время пресс-конференции о деле обвиняемого в государственной измене бывшего журналиста Ивана Сафронова, президент обратил внимание, что "самый большой грех — это предательство".
"Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе — это предательство. И я понимаю, что, может быть, это не очень хорошо звучит для тех, кто доверял этому человеку, доверяет и хорошо к нему относится. Я вам сочувствую", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста "Коммерсанта" Андрея Колесникова, поручившегося за Сафронова.