"Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе — это предательство. И я понимаю, что, может быть, это не очень хорошо звучит для тех, кто доверял этому человеку, доверяет и хорошо к нему относится. Я вам сочувствую", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста "Коммерсанта" Андрея Колесникова, поручившегося за Сафронова.