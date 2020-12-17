Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Путин рассказал, что считает предательство самым серьезным грехом 

ТАСС и ещё 9 21 минуту назад
Президент России Владимир Путин назвал предательство самым серьезным грехом.
Говоря во время пресс-конференции о деле обвиняемого в государственной измене бывшего журналиста Ивана Сафронова, президент обратил внимание, что "самый большой грех  — это предательство".

"Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе — это предательство. И я понимаю, что, может быть, это не очень хорошо звучит для тех, кто доверял этому человеку, доверяет и хорошо к нему относится. Я вам сочувствую", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста "Коммерсанта" Андрея Колесникова, поручившегося за Сафронова.

Сафронов отказался от сделки со следствием
ТАСС: последние новости
Полиция Москвы начала проверку из-за угроз Наталье Поклонской Полиция Москвы начала проверку из-за угроз Наталье Поклонской СВР отмечает беспрецедентный прогресс в отношениях с зарубежными спецслужбами СВР отмечает беспрецедентный прогресс в отношениях с зарубежными спецслужбами Родственники почти 400 умерших из-за коронавируса медиков получили выплаты Родственники почти 400 умерших из-за коронавируса медиков получили выплаты
Политика , Видео , Андрей Колесников , Иван Сафронов , Владимир Путин , Москва , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
00:15
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
Происшествия
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
Китай превзошел СССР
00:22
Китай превзошел СССР
Наука и техника
10-летний пироман сжег новогоднюю елку в центре города
00:59
10-летний пироман сжег новогоднюю елку в центре города
Происшествия
Хоккеист трижды прыгнул в прорубь во время тренировки
01:43
Хоккеист трижды прыгнул в прорубь во время тренировки
Общество
Видео подготовки к «Танковому биатлону-2021»
01:29
Видео подготовки к «Танковому биатлону-2021»
Армия
Больше видео