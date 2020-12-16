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Москва

Двоюродный племянник Путина создал партию «Россия без коррупции» 

РИА Новости и ещё 5 41 минуту назад
Предприниматель, бывший сотрудник ФСБ, двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал политическую партию "Россия без коррупции", решение было принято на проходящем в Москве съезде, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее близкий к партии источник сообщил РИА Новости, что Роман Путин создает новую партию "Россия без коррупции".
До этого Верховный суд удовлетворил иск министерства юстиции РФ о ликвидации политической партии "Народ против коррупции", которую Путин возглавил в июле. Источник также сообщал, что партия планирует пойти на выборы в Госдуму и на все выборы или довыборы, которые будут в 2021 году.
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Политика , Видео , ФСБ , Госдума , Минюст РФ , РИА Новости , Москва , Рязанская Область , Рязань
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