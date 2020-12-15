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Госдума ужесточает требования к НКО-иноагентам 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
Госдума ужесточает требования к НКО-иноагентам
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к некоммерческим организациям (НКО), выполняющим функции иностранного агента, и иностранными НКО, работающим в России.
Документ дополняет перечень иностранных источников, финансирование из которых является одним из условий для признания некоммерческой организации иноагентом, путем включения в него российских юридических лиц, конечными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства.
Законопроект обязывает НКО-иноагенты и подразделения иностранных НКО представлять в Минюст России программы мероприятий и отчет об их реализации. Министерство в случае принятия документа получит право направить НКО-иноагенту мотивированное предписание о запрете реализации программы или ее части. Невыполнение указанного требования повлечет за собой ликвидацию организации.
Инициативой также вводится дополнительное основание для проведения внеплановой проверки НКО-иноагента — поступление информации от госорганов, органов местного самоуправления, граждан или организаций об участии таких НКО в мероприятиях нежелательных в России организаций. Кроме того, законопроект запрещает регистрировать структурные подразделения иностранных НКО в жилых помещениях.

"Внесение соответствующих изменений в законодательство обусловлено необходимостью совершенствования законодательства РФ о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента, и структурных подразделениях иностранных некоммерческих неправительственных организаций в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства", — отмечается в пояснительной записке к документу.

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Комментарии 1
Политика , Госдума , Минюст РФ
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