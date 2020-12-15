Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом

«Коллеги, давайте своим примером покажем, что можно отдыхать в стране, дома, общаясь с избирателями, но в масках, расстояние безопасное. Поэтому выезд за рубеж откладывается. Да и в принципе наша страна прекрасна, огромна, зачем туда ехать», — заявил Володин.