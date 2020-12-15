Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Сообщивший о повторно болеющих COVID-19 депутатах Володин попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Депутаты Государственной Думы повторно болеют коронавирусом. Об этом сообщил председатель Думы Вячеслав Володин. В своем выступлении спикер нижней палаты парламента отметил, что пять депутатов заразились коронавирусной инфекцией повторно, в их числе оказался и 81-летний ученый-полярник Артур Чилингаров.
По словам, Володина на сегодняшний день 157 парламентариев переболели COVID-19 либо находятся в больнице. Председатель парламента призвал своих коллег отложить выезд за рубеж в период новогодних праздников.

«Коллеги, давайте своим примером покажем, что можно отдыхать в стране, дома, общаясь с избирателями, но в масках, расстояние безопасное. Поэтому выезд за рубеж откладывается. Да и в принципе наша страна прекрасна, огромна, зачем туда ехать», — заявил Володин.

Политика , Видео , Артур Чилингаров , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
КамАЗ без водителя протаранил машины в Дагестане и попал на видео
00:45
КамАЗ без водителя протаранил машины в Дагестане и попал на видео
Происшествия
Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом
00:52
Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом
Политика
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
00:35
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
Общество
Байден подозрительно закашлялся во время выступления
01:28
Байден подозрительно закашлялся во время выступления
В мире США
Неизвестный жестоко избил женщину в подъезде Красноярска
00:40
Неизвестный жестоко избил женщину в подъезде Красноярска
Происшествия Криминал
«Горе-механики» оторвали колесо у машины и попали на видео
00:23
«Горе-механики» оторвали колесо у машины и попали на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение