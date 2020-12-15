Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом

Депутаты Государственной Думы повторно болеют коронавирусом. Об этом сообщил председатель Думы Вячеслав Володин. В своем выступлении спикер нижней палаты парламента отметил, что пять депутатов заразились коронавирусной инфекцией повторно, в их числе оказался и 81-летний ученый-полярник Артур Чилингаров.
По словам, Володина на сегодняшний день 157 парламентариев переболели COVID-19 либо находятся в больнице. Председатель парламента призвал своих коллег отложить выезд за рубеж в период новогодних праздников.
«Коллеги, давайте своим примером покажем, что можно отдыхать в стране, дома, общаясь с избирателями, но в масках, расстояние безопасное. Поэтому выезд за рубеж откладывается. Да и в принципе наша страна прекрасна, огромна, зачем туда ехать», — заявил Володин.