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Глава МИД подчеркнул, что Россия не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений. «Мы не видим необходимости ревизовать Дейтонское соглашение, тем более когда соответствующие инициативы наблюдаются извне Боснии», — отметил Лавров.

Он также сообщил, что пригласил главу боснийского внешнеполитического ведомства Бисеру Туркович посетить Москву в 2021 году.

Ранее 15 декабря стало известно , что два члена президиума Боснии и Герцеговины — Шефик Джаферович и Желько Комшич — отказались от встречи с Лавровым, которая должна была состояться во вторник утром. Свое решение они объяснили несогласием с рядом высказываний главы российского МИД относительно Дейтонских соглашений. До этого, 14 декабря, Лавров заявил, что некоторые страны Запада пытаются разрушить архитектуру соглашений, и предупредил, что вмешательство извне может привести к серьезным негативным последствиям.