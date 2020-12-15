Володин призвал депутатов встретить Новый год в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов ГД на новогодние праздники отменить поездки в теплые страны.

"Давайте… беречь тех, кто рядом с нами. Исходя из того, что мы с вам работаем всегда в открытой атмосфере, и наши избиратели могут видеть, к чему приводит такое отношение к себе, и их попросим, чтобы подумали, где проводить Новый год. Это семейный праздник, поэтому десять раз подумайте по поводу поездок, особенно в жаркие страны зарубежные", — сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.

Спикер ГД напомнил, что летом пандемия пошла на спад, но после сезона летних отпусков ее "привезли опять". "То же самое получится и зимой", — уверен Володин.

"Давайте своим примером покажем, что можно отдыхать в стране, дома, общаясь с избирателями… Поэтому выезд за рубеж откладывается. Наша страна прекрасна, огромна — зачем туда (в зарубежные страны — ред.) ехать?" — отметил спикер ГД.

Володин также напомнил, что пять депутатов ГД заразились коронавирусом повторно.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.