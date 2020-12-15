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Москва

Володин: пять депутатов Госдумы повторно заболели COVID-19 

ИА Regnum 4 часа назад
Пять депутатов Госдумы повторно заболели COVID-19
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о пяти депутатов, которые повторно заболели коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

"У нас тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день показали положительный результат. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом, то есть переболев заболели вновь, то есть антитела не выработались», — сказал Володин в ходе заседания.

Причем вновь заболевшие — коллеги из возрастной группы, уточнил спикер Госдумы.

«Второй раз заболел Артур Чилингаров», — отметил он.

Всего, по его словам, 157 депутатов переболели либо находятся в больнице на данный момент.
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Политика , Артур Чилингаров , Вячеслав Володин , Госдума , ИА REGNUM
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