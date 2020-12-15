Пять депутатов Госдумы повторно заболели COVID-19

"У нас тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день показали положительный результат. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом пять депутатов повторно заболели коронавирусом, то есть переболев заболели вновь, то есть антитела не выработались», — сказал Володин в ходе заседания.