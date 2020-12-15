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Москва

В Госдуме отреагировали на угрозу отобрать Крым силой 

Артём Кульша 1 час назад
Украине не вернуть Крым ни штурмом, ни идеологией. Об этом депутат Государственной думы Руслан Бальбек заявил RT.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», экс-депутат Верховной рады, бывший вице-премьер-министр Украины и экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что вопрос возвращения Крыма в состав Украины может быть решен путем построения ею армии и планирования военных операций.

«Штурм Крыма будет катастрофой для Украины», — прокомментировал Бальбек

Он обвинил Бессмертного в самопиаре и назвал агрессивную риторику трендом среди украинского истеблишмента и путем в никуда. Парламентарий объяснил, что Крым нельзя взять ни штурмом, ни идеологией, а оружие не является доводом в разговоре с Россией.
В Израиле припомнили России Крым
В сентябре Бессмертный допустил, что Россия может захватить Белорусию. Он выразил уверенность, что тогда США должны будут вступить в вооруженное противостояние с Россией, потому что иначе та захватит прибалтийские страны, Польшу и дойдет до Германии.
В ноябре бывший заместитель министра иностранных дел Украины, экс-представитель страны при Европейском союзе и бывший заместитель главы администрации украинского президента Константин Елисеев назвал избрание Джо Байдена президентом США шанс Украины деоккупировать Крым и дать достойный отпор российской агрессии в Донбассе.
Комментарии 32
Политика , Видео , Руслан Бальбек , Константин Елисеев , Джозеф Байден , Роман Бессмертный , ЕС , Госдума , Верховная Рада
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