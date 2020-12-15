В Госдуме отреагировали на угрозу отобрать Крым силой 

Украине не вернуть Крым ни штурмом, ни идеологией. Об этом депутат Государственной думы Руслан Бальбек заявил RT.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», экс-депутат Верховной рады, бывший вице-премьер-министр Украины и экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что вопрос возвращения Крыма в состав Украины может быть решен путем построения ею армии и планирования военных операций.
«Штурм Крыма будет катастрофой для Украины», — прокомментировал Бальбек
Он обвинил Бессмертного в самопиаре и назвал агрессивную риторику трендом среди украинского истеблишмента и путем в никуда. Парламентарий объяснил, что Крым нельзя взять ни штурмом, ни идеологией, а оружие не является доводом в разговоре с Россией.
В сентябре Бессмертный допустил, что Россия может захватить Белорусию. Он выразил уверенность, что тогда США должны будут вступить в вооруженное противостояние с Россией, потому что иначе та захватит прибалтийские страны, Польшу и дойдет до Германии.
В ноябре бывший заместитель министра иностранных дел Украины, экс-представитель страны при Европейском союзе и бывший заместитель главы администрации украинского президента Константин Елисеев назвал избрание Джо Байдена президентом США шанс Украины деоккупировать Крым и дать достойный отпор российской агрессии в Донбассе.