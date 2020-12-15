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Москва

«30% — „это немало“: Путин пошел навстречу россиянам 

Павел Тиунов 28 минут назад
Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить 30-% скидки на уплату госпошлин через портал госуслуг, сообщает ТАСС. Глава государства добавил, что инициативу следовало бы распространить еще и на сферу ЖКХ.
Заявление национального лидера прозвучало на социальном онлайн-форуме парии «Единая Россия». Участники мероприятия отметили, что жители регионов обращаются в волонтерские партийные центры с предложением продлить скидки на госпошлины, оплачиваемые через портал госуслуг. Владимир Путин, комментируя обращение, заявил, что снижение сбора на 30% — «это немало». Он пояснил, что скидка предоставляется пользователям электронных сервисов, поскольку «технологически», оформление документов «делается дешевле».

«Конечно, нужно продлить и саму льготу и срок реализации этих возможностей», — заявил президент.

Путин также одобрил инициативу одного из волонтеров распространить практику скидок на сферу ЖКХ. Он отметил, что попросит Дмитрия Медведева «внимательно за этим посмотреть».
Как сообщал «Рамблер», накануне на открытии Социального онлайн-форума партии «Единая Россия» Владимир Путин заявил, что добровольчество — важное дело, которое «очень востребовано в жизни». По его словам, в результате молодые люди получают возможность для самореализации. Глава государства подчеркнул, что помощь незнакомым людям — это и есть один из смыслов жизни.
Социальный онлайн-форум «Единой России стартовал 14 декабря. В мероприятии принимают участие представители всех региональных отделений волонтерских партийных организаций. Главная тема для обсуждения — выработка решений, которые позволят сделать добровольческую помощь более эффективной и доступной для разных категорий населения страны.
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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Единая Россия , ИТАР-ТАСС
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