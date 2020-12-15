Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске 

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Вопросы интеграции и союзного бюджета сегодня обсуждали в Минске . Там состоялось заседание комиссии Парламентского собрания союза Беларуси России по внешней политике. Оно прошло в формате видеоконференции.

Более половины общего бюджета будет направлено на выполнение "союзных" программ.

Союзное государство — это надгосударственность Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. Особенность институциональной системы Союзного государства заключается в уникальном синтезе принципов построения федеративного государства и принципов международной организации. Парламент Союзного государства имеет исключительное правовое положение поскольку только он формируется народом Союзного государства непосредственно.