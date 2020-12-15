Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске 

Вадим Дроздов 1 час назад
Вопросы интеграции и союзного бюджета сегодня обсуждали в Минске. Там состоялось заседание комиссии Парламентского собрания союза Беларуси и России по внешней политике. Оно прошло в формате видеоконференции.
Более половины общего бюджета будет направлено на выполнение "союзных" программ.
Союзное государство — это надгосударственность Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. Особенность институциональной системы Союзного государства заключается в уникальном синтезе принципов построения федеративного государства и принципов международной организации. Парламент Союзного государства имеет исключительное правовое положение поскольку только он формируется народом Союзного государства непосредственно.
Политика , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
01:06
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
Армия
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
01:08
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
Политика
Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана
01:42
Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана
Армия
Видео пожара в элитном московском ресторане
01:12
Видео пожара в элитном московском ресторане
Происшествия
Приказ Путина о снижении роста цен попал на видео
00:52
Приказ Путина о снижении роста цен попал на видео
Политика
Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео
03:34
Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео
Армия
«Шрек» стал достоянием Америки и попал на видео
02:54
«Шрек» стал достоянием Америки и попал на видео
В мире
Видео пожара в магазине алкоголя в Якутске
00:34
Видео пожара в магазине алкоголя в Якутске
Происшествия
Видео прогноза роста спроса на нефть в 2021 году
01:41
Видео прогноза роста спроса на нефть в 2021 году
Политика
Появилось видео пожара в доме престарелых
01:21
Появилось видео пожара в доме престарелых
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение