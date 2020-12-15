Приказ Путина о снижении роста цен попал на видео 

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на продукты и потребовал от министров не рассказывать ему сказки, а оперативно реагировать на подобные ситуации. Президент поинтересовался у глав ведомств, куда они смотрят.
«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, — а вы мне сказки рассказываете здесь», — заявил президент после доклада главы ведомства Максима Решетникова.