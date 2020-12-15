Видео прогноза роста спроса на нефть в 2021 году

14 декабря на сайте ОПЕК был опубликован скорректированный прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году. По мнению экспертов ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2021 году составит 96,89 миллионов баррелей в сутки. Это на 350 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем прогнозе ОПЕК. Ухудшение прогноза в ОПЕК объяснили ситуацией вокруг пандемии коронавируса и на рынке труда, влиянием этих двух факторов на рынок топлива стран ОЭСР в первой половине 2021 года. Также на спрос на нефть в 2021 году повлияет политика новой администрации Белого дома, переговоры по Brexit и текущие торговые переговоры.
Видео прогноза снижения роста спроса на нефть 2021
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