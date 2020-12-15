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Лавров 15-16 декабря посетит с рабочим визитом Хорватию 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Лавров посетит Хорватию
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Хорватию с рабочим визитом 15-16 декабря. Как говорится в распространенном во вторник комментарии российского дипведомства, у Лаврова запланированы встречи с руководством республики.

"15-16 декабря состоится рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Хорватию. Предусмотрены переговоры с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватии Горданом Радманом, встречи с президентом Республики Хорватии Зораном Милановичем и председателем правительства Республики Хорватии Андреем Пленковичем", — говорится в сообщении.

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Политика , Андрей Пленкович , Сергей Лавров , Босния и Герцеговина , Загреб , Хорватия
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