Лавров посетит Хорватию

"15-16 декабря состоится рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Хорватию. Предусмотрены переговоры с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватии Горданом Радманом, встречи с президентом Республики Хорватии Зораном Милановичем и председателем правительства Республики Хорватии Андреем Пленковичем", — говорится в сообщении.